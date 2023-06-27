Ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu, yelkenlisiyle Kuşadası'na geldi ve kenti çok beğendiğini söyledi. Sicimoğlu, Kuşadası'na yerleşmeyi planladığını da açıkladı. Ayrıca, geçen yıl düzenlenen Sokak Festivali'nin fikir babası olan Sicimoğlu, bu yılki festivalde de yer alacak.

Ünlü televizyoncu ve müzisyen Kuşadası'na yerleşmeyi planlıyor

Ayhan Sicimoğlu yelkenlisini Kuşadası'na bağladı

Sicimoğlu:

" Kuşadası'nın hastasıyım"

AYDIN - Ünlü müzisyen, televizyon programı yapımcısı ve sunucu Ayhan Sicimoğlu yelkenlisiyle Kuşadası'na geldi. Kenti çok beğendiğini söyleyen Sicimoğlu, "Kuşadası denizi, doğası ve cana yakın insanlarıyla çok güzel bir kent. Kuşadası'nın hastasıyım" dedi.

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'na ünlülerin ilgisi giderek artmaya başladı. Türk televizyon tarihinde unutulmaz programlara imza atan Okan Bayülgen'in 'Dada Coffee Roastery' isimli işletmesini Kuşadası'nda açma kararı almasından sonra ünlü televizyoncu ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu da Kuşadası'na yerleşmeyi planladığını söyledi. Yelkenlisiyle Kuşadası'na gelen Ayhan Sicimoğlu, kentin sahip olduğu doğal güzellikler ile cana yakın insanlarına hayran kaldığını ifade etti. Ayhan Sicimoğlu'nun yelkenlisinin de Kuşadası'ndaki marinada 1 yıl boyunca bağlı kalacağı belirtildi.

' Kuşadası'nın insanları çok cana yakın ve sevecen'

Kuşadası'nın Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Ayhan Sicimoğlu, "Burası için Ege'nin incisi, mücevheri diyebiliriz. Bu açıdan ülkemiz için çok önemli bir noktada. Ben de yelkenlimi Kuşadası'na bağladım. Bir yıl boyunca burada kalacak. Kuşadası'na yerleşmeyi çok isterim. Kuşadası'nın en sevdiğim yanı insanlarının çok cana yakın ve sevecen olması. Kuşadası Belediyesi'nin kentle ilgili çalışmaları da çok güzel. Yeşil alanların çokluğu hemen göze çarpıyor. Bir turizm kentinde olması gereken yollara sahip. Ayrıca yıl boyunca çok önemli kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Kuşadası'nın hastasıyım" dedi.

'Dev kazanda aşure pişireceğiz'

Kuşadası'nda geçen yıl ilki düzenlenen Sokak Festivali'nin fikir babası da olan Ayhan Sicimoğlu, temmuz ayında etkinliğin tekrar yapılacağının müjdesini verdi. Bu yılki Sokak Festivali'nde tadım noktalarının sayısını 7'den 11'e çıkardıklarını ifade eden Sicimoğlu, "Bu sayı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen şehirlerimizi simgeliyor. Çok renkli geçecek olan festivalimize gelenler, yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatı bulacak. Ayrıca son gün İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda Gaziantep baklavası yapıp, dev kazanda aşure pişireceğiz. Türkiye'nin en önemli tenorlarından olan Murat Karahan da bir konser verecek. Herkesi festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.