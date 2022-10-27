Herkes tarafından bilinen Ayhan Sicimoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ayhan Sicimoğlu kimdir? Ayhan Sicimoğlu kaç yaşında, nereli? Ayhan Sicimoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ayhan Sicimoğlu, Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biri olup birçok televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi ve kültür programlarıyla isminden sıkça söz ettirmiştir. Ünlü televizyoncu Ayhan Sicimoğlu kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Ayhan Sicimoğlu kimdir? Ayhan Sicimoğlu kaç yaşında, nereli? Ayhan Sicimoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN SİCİMOĞLU KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Ayhan Sinan Sicimoğlu 25 Ağustos 1950, Niğde doğumludur. Türk müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı ve iş adamıdır. Özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapmakta ve performanslar sergilemektedir. Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Kayseri kökenli bir aileye mensuptur. 1957-1959 arasında Kayseri belediye başkanlığı yapan Şahap Sicimoğlu'nun oğludur. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitmiştir. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir.

Ayhan Sicimoğlu, hayatını çoğunlukta müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur.

Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etmiştir. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğluna ithaf edildiği yakın arkadaşı Mazhar Alanson tarafından açıklanmıştır.

Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Ayrıca Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenlemekte ve Hürriyet Seyahat gazetesinde her pazar yazmaktadır. Gezi programlarında beğendiği durumlar için kullandığı "hastasıyım" sözü izleyicileri tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşmakta ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır. Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.