Ayhan Sağaltıcı kimdir? Ayhan Sağaltıcı hangi kulüpte yönetici? Ayhan Sağaltıcı mesleği ne? - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için 9 aday olduğunu duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıl tan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Peki, Ayhan Sağaltıcı kimdir? Ayhan Sağaltıcı hangi kulüpte yönetici? Ayhan Sağaltıcı mesleği ne?

AYHAN SAĞALTICI KİMDİR?

Ayhan Sağaltıcı, TFF başkan adaylığına başvuran isimler arasında yer alıyor. Ancak kendisi hakkında henüz detaylı bilgiler yer almıyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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