Ayhan Kahya kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ayhan Kahya kaç yaşında vefat etti? Ayhan Kahya'nın hayatı ve biyografisi!
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Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya vefat etti. Bunun ardından vatandaşlar, Ayhan Kahya kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ayhan Kahya kaç yaşında vefat etti? Ayhan Kahya'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak etti. İşte detaylar...
Transformers film serisinde Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya 57 yaşında vefat etti. Vefatının ardından vatandaşlar Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya neden öldü, hastalığı neydi? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...
AYHAN KAHYA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Ayhan Kahya 57 yaşında vefat etti. Ayhan Kahya'nın hastalığı var mıydı henüz bilgi bulunmamaktadır.
AYHAN KAHYA KİMDİR?
Ayhan Kahya 57 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Ayhan Kahya Transformes film serisinde Optimus Prime'ı seslendiriyordu. Birçok projede yer alan Ayhan Kahya 2 Kasım 1965 tarihinde doğmuştur.
Seslendirmesini yaptığı filmler:
- Süperman Dönüyor
- Ninja Kaplumbağalar
- Hızlı Yarışçı
- Temel İçgüdü
- Shrek 2
- Harry Potter ve Felsefe Taşı
- Kara Şövalye
- Akıl Oyunları
- Evde Tek Başına
- Matrix
- Garfield
- Köpekbalığı 2
- Kebab Connection
- Kırmızı Başlıklı Kız
- Minik Fil
- 28 Hafta Sonra
- Beowulf
- Büyük Hazine
- Ratatoulle
- Red Kit
- Hancock
- Hellboy II
- Alice Harikalar Diyarında
- Oyuncak Hikayesi
- Titanların Savaşı
- Robin Hood