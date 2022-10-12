Yer aldığı onlarca farklı proje ile sesini duyuran Türk halkının unutamayacağı isimler arasına giren Ayhan Kahya'nın vefat haberi Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya paylaşımı üzerinden duyuruldu. Peki, Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Kahya neden vefat etti? Ayhan Kahya'nın seslendirdiği filmler neler? Ayhan Kahya hayatı ve biyografisi nedir?

Özellikle Transformes'taki Optimus Prime sesi ile dikkatleri üzerine çeken Kahya'nın ölümünün ardından hayatı ile ilgili ayrıntılar da merak ediliyor. Peki, Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Kahya neden vefat etti? Ayhan Kahya'nın seslendirdiği filmler neler? Ayhan Kahya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN KAHYA KİMDİR?

2 Kasım 1965 yılında dünyaya gelen Kahya, kariyeri boyunca reklam, sinema ve diğer projeler olmak üzere birçok alanda seslendirme yaptı. Kahya Transformers"ta "Optimus Prime"ı, "Avengers" filmlerinde "Thanos"u seslendirerek sinemaseverlerin hafızasında yer edinmişti. Şimdiye kadar sayısız projede görev alan Kahya 10 Ekim 2022'de hayatını kaybetti. Sanatçının vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.

AYHAN KAYHA'NIN SESLENDİRME YAPTIĞI PROJELER

John Wick 3: Parabellum (2019)

Bumblebee (2018)

Christopher Robin (2018)

Ant-Man Ve Wasp (2018)

İnanılmaz Aile 2 (2018)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

John Wick 2 (2017)

Transformers 5: Son Şövalye (2017)

Uzay Yolcuları (2016)

Şarkını Söyle (2016)

Süper Yetenek (2016)

Pete ve Ejderhası (2016)

Maymun Prens (2015)

İyi Bir Dinozor (2015)

Batman v Superman: Adaletin Şafağı (2015)

Bilal: Özgürlüğün Sesi (2015)

Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

Galaksinin Koruyucuları (2014)

Nuh: Büyük Tufan (2014)

İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)

Transformers Kayıp Çağ (2014)

Pek Yakında (2014)

Man Of Steel (2012)

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 2012

Pamuk Prenses'in Maceraları 2012

Transformers: Ayın Karanlık Yüzü 2011

Alice Harikalar Diyarında 2010

Robin Hood 2010

Oyuncak Hikayesi 3 2010

Titanların Savaşı 2010

Sherlock Holmes 2009

Terminatör: Kurtuluş 2009

Pıtırcık 2009

Transformers: Yenilenlerin İntikamı 2009

Fi Tarihi 2009

G-Force 2009

2012 (2009)

Prenses ve Kurbağa (2009)

Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (2008)

Vol. İ (2008)

Hızlı Yarışçı (2008)

Hellboy II: Altın Ordu (2008)

Hancock (2008)

Kara Şövalye (2008)

Manhattan'da Sihir (2007)

Transformers (2007)

Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (2007)

28 Hafta Sonra (2007)

Ratatouille (2007)

Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (2007)

Red Kit: Batıya Hücum (2007)

Ayı Kardeş 2 (2006)

Süpermen Dönüyor (2006)

Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith in İntikamı (2005)

Kebab Connection (2005)

Minik Fil Heffalump (2005)

Kırmızı Başlıklı Kız (2005)

Örümcek Adam 2 (2004)

Hellboy (2004)

Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı (2004)

Talihsiz Serüvenler Dizisi (2004)

Köpekbalığı Hikayesi (2004)

Kahraman İnekler (2004)

Şirek 2 (2004)

Afacanlar Yuvada (2003)

Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı (2003)

Matrix Revolutions (2003)

Canların Dört Kapısı (2003)

Asabiyim (2003)

The Matrix Reloaded (2003)

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)

Ayı Kardeş (2003)

Aşkta Herşey Mümkün (2003)

Büyük Balık (2003)

Gizemli Nehir (2003)

Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (2002)

15 Dakika (2001)

Kediler ve Köpekler (2001)

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Kaplan Tigger (2000)

Grinch (2000)

102 Dalmaçyalı (2000)

Şaşkın İmparator (2000)

Tarzan (1999)

Matrix (1999)

Pokemon: İlk Film (1999)

Babam Söz Verdi (1996)

Space Jam (1996)

Gerçek Yalanlar (1994)

Aladdin (1992)

Temel İçgüdü (1992)

Evde Tek Başına 2 (1992)

Güzel ve Çirkin (1991)

Gülün Adı (1986)

Orman Çocuğu (1967)

Leydi ve Sokak Köpeği (1955)

Bambi (1942)