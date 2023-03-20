MHP'li Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 57 yaşındaki hayatını kaybetti. Bunun üzerine arama motorlarında Ayhan Gönüllü kimdir? Ayhan Gönüllü öldü mü, neden öldü? Ayhan Gönüllü hayatı ve biyografisi! araması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı mesaj ile Ayhan Gönüllü'nün vefatını duyurdu. Vatandaşlar ise Ayhan Gönüllü kimdir? Ayhan Gönüllü öldü mü, neden öldü? Ayhan Gönüllü hayatı ve biyografisi! araması yaptı.

AYHAN GÖNÜLLÜ KİMDİR?

1966 yılında Başmakçı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Başmakçı'da bitirdi. 1991 yılında Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladı.

2000-2003 yılları arasında genel merkezi Ankara'da bullunan KOOP-İŞ Sendikası'nda genel denetim kurulu raportörlüğü yaptı. Halen Tarım Kredi Kooperatifinde müdür olarak çalışıyor. Belediye Başkanı Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır. MHP'den Başmakçı Belediye Başkanı seçilen Ayhan Gönüllü, 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkan adayı oldu.

AYHAN GÖNÜLLÜ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü, MHP'yi de yasa boğdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı mesajında, "Değerli dava arkadaşım, Başmakçı Belediye Başkanımız Ayhan Gönüllü'nün geçirdiği kalp krizinden dolayı vefat etmesine çok üzüldüm… Acımız büyüktür… Merhum Ülküdaşımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn…" ifadelerini kullandı.