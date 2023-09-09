Ayhan Bora Kaplan kimdir, kaç yaşında? Nerelidir, yakalandı mı?

Ankara'da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Peki, Ayhan Bora Kaplan kimdir? Nereli, yakalandı mı?

Ankara'da yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e çıktı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Ayhan Bora Kaplan kimdir? Nereli, yakalandı mı? sorularına yanıt aradı.

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para ile yurtdışına kaçmak üzere olduğu belirlenen Ayhan Bora Kaplan, çok sayıda suçla anılan çeteye yönelik operasyon kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaplan'ın geçen hafta Ankara'da bir restoranda oğlu için yaptığı sünnet düğünü, yeraltı dünyasından bazı isimleri bir araya getirmişti.

Ayhan Bora Kaplan'ın oğlu için Ankara İncek'te sahibi olduğu restoranda yapılan düğün, yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Düğüne katılan isimler arasında en çok göze çarpanlardan biri de 'Hells Angels' isimli çetenin lideri Necati Arabacı oldu. Arabacı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi çeşitli suçlara konu haberlerle gündeme gelmişti.

ÇAKICI'NIN YEĞENİ DE DÜĞÜNDE

Öte yandan düğünde göze çarpan isimlerden bir diğeri de suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı oldu. Düğünde sahne alan Sibel Can'ın da başından aşağı dolarlar saçıldı.

GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

"Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan operasyon kapsamında ilk gün Bora Kaplan ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli operasyon, Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'ya da sıçradı. 4 ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi. Şüphelilerden birisinde çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.