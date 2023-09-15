Ayhan Bora Kaplan hakkında merak edilenler ve yaşadığı olaylar gündemde. Kaplan'ın kim olduğu ve hangi olaylara karıştığı merak konusu. Peki, Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan olayı nedir? İşte detaylar...

Ayhan Bora Kaplan olayı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları araştırılmaktadır. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan olayı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ayhan Bora Kaplan hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan olayı nedir? Detaylar haberimizde...

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden (Ayhan) Bora Kaplan ve beraberindeki 42 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma, kasten yaralama, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçlamalarından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bora Kaplan hakkında 2018 yılında "2018/233611" dosya numarası ile soruşturma başlattığı, Kaplan grubunun emniyetin takibinde olduğu anlaşıldı.

AYHAN BORA KAPLAN OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz hafta Ankara'da nefes kesen bir operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Kaplan'ın Esenboğa Havalimanı'na girerken içinde yakalandığı aracın zırhlı olduğu ve şahsın üzerinde namlusunda mermi bulunan silah taşıdığı öğrenildi. Kaplan, 7 Eylül günü savcının talimatı üzerine Ankara Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındı. Kaplan'ın Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya Köln'e tek yön olarak aldığı bilet de emniyetin soruşturma dosyasına girerken; yakalandığında aracından sadece 50 bin euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para çıkmıştı. Kaplan'ın evinde yapılan arama sonucunda ise şunlar ele geçirildi: