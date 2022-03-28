Ayhan Bilgen kimdir? FOX konuğu Ayhan Bilgen nereli, kaç yaşında? Ayhan Bilgen'in siyasi hayatı ve biyografisi...

Ayhan Bilgen kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. HDP MYK Üyesi ve Grup Başkanvekili olan Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen nereli, kaç yaşında? Ayhan Bilgen'in siyasi hayatı ve biyografisi haberimizde...

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek tahsil gördü. Bunun yanında Özgür Gündem ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2006'da kurumda iki yıl için genel başkanlığa seçildi.

Ayhan Bilgen

AYHAN BİLGEN SİYASİ HAYATI

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP 'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Daha sonra Haziran 2014'te Halkların Demokrat Partisi'nin ikinci olağan kongresiyle genel başkan yardımcılığına getirildi.

2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü oldu.

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi ) Kars Milletvekili Adayı olldu.

Ayhan Bilgen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.

2019 Yerel seçimleri'nde HDP'den Kars belediye Başkanı seçildi.

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