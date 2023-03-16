Ankara kulislerinde özellikle iktidar partisi AK Parti'nin, bu seçimlerde işini şansa bırakmamak için milletvekilliği listelerinde sürpriz isimlere yer vereceği konuşuluyor. Bu isimlerden birinin de eski HDP milletvekili ve Ses Parti'nin kurucusu Ayhan Bilgen olduğu iddia edildi. Peki, Ayhan Bilgen AK Parti milletvekili adayı mı? Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılacak?

AK Parti'nin Kürt seçmenin oyları için HÜDA PAR'dan sonra bir kozu daha var

Ayhan Bilgen AK Parti milletvekili adayı mı? Ankara kulislerinde özellikle iktidar partisi AK Parti'nin, bu seçimlerde işini şansa bırakmamak için milletvekilliği listelerinde sürpriz isimlere yer vereceği konuşuluyor. Bu isimlerden birinin de eski HDP milletvekili ve Ses Parti'nin kurucusu Ayhan Bilgen olduğu iddia edildi. Peki, Ayhan Bilgen AK Parti milletvekili adayı mı? Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılacak? Detaylar...

AYHAN BİLGEN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI MI?

AK Parti, muhafazakar Kürt oyları ile ilgili ikinci kozunu sahaya sürüyor. HÜDA PAR ile ittifak görüşmeleri belli bir aşamaya gelen AK Parti'nin HDP'den ayrılarak Ses Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'i milletvekili adayı göstereceği konuşuluyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlamayan Bilgen, "Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz" dedi.

BİLGEN: HENÜZ TEKLİF GELMEDİ

Cumhuriyet'e konuşan Ayhan Bilgen, söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. "AK Parti'den adaylık" iddialarına kapıları kapatmayan Bilgen, "AK Parti'den kendisine henüz bir teklifin gelmediğini" ancak bu durumun kamuoyunda tartışıldığını dile getirdi. Bilgen, "Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz" dedi.

HDP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bilgen, 2020 ekiminde Kars belediye başkanlığını sürdürürken Kobani eylemleri soruşturmasında tutuklanmış, ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine kayyım atanan Bilgen 2021 Haziran'da 'Kobani davası'nda tahliye edilmiş, aralıkta da HDP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Bilgen, 3 Mart 2022'de de Ses Partisi'ni kurmuştu.