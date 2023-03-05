Ayhan Altıntaş istifa mı etti? Yaşanan gelişmelerin ardından araştırılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrıldığını açıklamasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Ayhan Altıntaş istifa mı etti? Ayhan Altıntaş istifasını geri çekti mi?

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İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş önce istifa etti, sonra Akşener ile görüşüp kararından vazgeçti

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Ayhan Altıntaş istifa mı etti? Merak ediliyor. 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu kararına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrıldı. Akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, gece geç saatlerde Akşener ile görüştü. Peki, Ayhan Altıntaş istifa mı etti? Ayhan Altıntaş istifasını geri çekti mi?

AYHAN ALTINTAŞ İSTİFA MI ETTİ?

Gündeme bomba gibi düşen gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partiden istifa ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

AKŞENERLE GÖRÜŞTÜ, İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

İstifasıyla Ankara kulislerini hareketlendiren İYİ Partili Altıntaş, gece yarısı ise kararından vazgeçtiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü belirten Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.