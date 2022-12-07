Son zamanların merak edilen isimlerinden bir tanesi olan ve arama motorları üzerinde sıklıkla kaç yaşında, mesleği ne? Kimdir? Gibi sorular araştırılan Aygül Aydın kimdir? Aygül Aydın hakkındaki birçok detay merak konusu oldu. Peki, Aygül Aydın kimdir? Astrolog Aygül Aydın kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isim hakkında birçok detay merak konusu haline geldi ve araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Aygül Aydın kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Aygül Aydın kimdir? Astrolog Aygül Aydın kaç yaşında, nereli?

AYGÜL AYDIN KİMDİR?

Aygül Aydın 1984 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisans yapmıştır. Bilgi İşlem Sorumlusu olarak uzun süre kamuda çalışmış önemli görevlerde çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2002 ve 2010 yılları arasında birçok astrologdan eğitim almıştır. Astroloji dışında satranç oynamaktan çok hoşlandığını belirten yazar, ayrıca eski bir Satranç Şampiyonu ve günümüzün Satranç Antrenörüdür. Astroloji, Hobi Kitapları kategorilerinde eserler kaleme almıştır.