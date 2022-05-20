Aygaz piknik tüpü fiyatı ne kadar 2022? Aygaz piknik tüpü fiyatları! - Haberler

Aygaz piknik tüpü ne kadar merak ediliyor. Aygaz piknik tüpü fiyatları illere göre değişiklik gösterebilmektedir. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sıcaklardan bunalan insanlar park, bahçe ve ormanlara hafta sonları için piknik planları yapmaya başladılar. Pikniklerin olmazsa olmazları arasında yer alan piknik tüpü fiyatları merak ediliyor. Peki, Aygaz piknik tüpü ne kadar? Aygaz piknik tüpü kaç TL? İşte Aygaz piknik tüpü fiyatı illere göre haberimizde...

AYGAZ PİKNİK TÜPÜ NE KADAR?

İstanbul: 60.50 TL/Adet

Ankara: 60.50 TL/Adet

İzmir: 60.00 TL/Adet

Bursa: 60.50 TL/Adet

Antalya: 61.00 TL/Adet

Konya: 60.00 TL/Adet

Adana: 60.00 TL/Adet

Şanlıurfa: 59.50 TL/Adet

Gaziantep: 59.50 TL/Adet

Kocaeli: 60.00 TL/Adet

Diyarbakır: 61.00 TL/Adet

Hatay: 60.00 TL/Adet

Manisa: 60.50 TL/Adet

Kayseri: 60.50 TL/Adet

Samsun: 61.00 TL/Adet

Balıkesir: 61.00 TL/Adet

Kahramanmaraş: 59.50 TL/Adet

Van: 61.00 TL/Adet

Aydın: 61.00 TL/Adet

Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır. Bayiler tavan fiyatı aşmamak koşuluyla istediği fiyattan satış yapmakta serbesttir.

Geçerlilik tarihi: 17.05.2022

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