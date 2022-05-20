Aygaz piknik tüpü fiyatı ne kadar 2022? Aygaz piknik tüpü fiyatları! - Haberler

Aygaz piknik tüpü fiyatı ne kadar 2022? Aygaz piknik tüpü fiyatları!
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Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sıcaklardan bunalan insanlar park, bahçe ve ormanlara hafta sonları için piknik planları yapmaya başladılar. Pikniklerin olmazsa olmazları arasında yer alan piknik tüpü fiyatları merak ediliyor. Peki, Aygaz piknik tüpü ne kadar? Aygaz piknik tüpü kaç TL? İşte Aygaz piknik tüpü fiyatı!
Aygaz piknik tüpü ne kadar merak ediliyor. Aygaz piknik tüpü fiyatları illere göre değişiklik gösterebilmektedir. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sıcaklardan bunalan insanlar park, bahçe ve ormanlara hafta sonları için piknik planları yapmaya başladılar. Pikniklerin olmazsa olmazları arasında yer alan piknik tüpü fiyatları merak ediliyor. Peki, Aygaz piknik tüpü ne kadar? Aygaz piknik tüpü kaç TL? İşte Aygaz piknik tüpü fiyatı illere göre haberimizde...
AYGAZ PİKNİK TÜPÜ NE KADAR?
- İstanbul: 60.50 TL/Adet
- Ankara: 60.50 TL/Adet
- İzmir: 60.00 TL/Adet
- Bursa: 60.50 TL/Adet
- Antalya: 61.00 TL/Adet
- Konya: 60.00 TL/Adet
- Adana: 60.00 TL/Adet
- Şanlıurfa: 59.50 TL/Adet
- Gaziantep: 59.50 TL/Adet
- Kocaeli: 60.00 TL/Adet
- Diyarbakır: 61.00 TL/Adet
- Hatay: 60.00 TL/Adet
- Manisa: 60.50 TL/Adet
- Kayseri: 60.50 TL/Adet
- Samsun: 61.00 TL/Adet
- Balıkesir: 61.00 TL/Adet
- Kahramanmaraş: 59.50 TL/Adet
- Van: 61.00 TL/Adet
- Aydın: 61.00 TL/Adet
Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır. Bayiler tavan fiyatı aşmamak koşuluyla istediği fiyattan satış yapmakta serbesttir.
Geçerlilik tarihi: 17.05.2022
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