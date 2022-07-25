Ayfer Orak kimdir, öldü mü? Ayfer Orak yaşıyor mu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayfer Orak kimdir, öldü mü? Ayfer Orak yaşıyor mu?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Ayfer Orak kimdir, öldü mü? Ayfer Orak yaşıyor mu?

İstanbul'da geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden A. K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Yaşanan olay sonrası Ayfer Orak kimdir, öldü mü? Ayfer Orak yaşıyor mu, merak edildi.

İstanbul'da geçen Cumartesi günü yaşanan olayda Ayfer Orak kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Peki, Ayfer Orak kimdir, öldü mü? Ayfer Orak yaşıyor mu?

AYFER ORAK KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden A. K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kimdir 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title