İstanbul'da geçen Cumartesi günü yaşanan olayda Ayfer Orak kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Peki, Ayfer Orak kimdir, öldü mü? Ayfer Orak yaşıyor mu?

AYFER ORAK KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden A. K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.