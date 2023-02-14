Ayfer Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Koruyucu Aile Dernekleri Federasyon Başkanı Ayfer Doğan'ın hayatı ve biyografisi!

Koruyucu Aile Dernekleri Federasyon Başkanı Ayfer Doğan kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Ayfer Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

AYFER DOĞAN KİMDİR?

Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Ayfer Doğan 17 yıldır koruyucu sisteminin içinde yer alıyor. İki biyolojik oğlunun yanı sıra dört kız çocuğunun koruyucu aileliğini yapıyor. 2009 yılında Denizli Koruyucu Aile Derneği'nin kurucu başkanı olan Ayfer Doğan, koruyucu aile hizmet modelinin yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapıyor. Koruyucu Aile Derneği ile bu çalışmalarını ulusal ve uluslararası alana taşıyor.

Gelişmiş ülkelerde devlet korumasında bulunan çocukların %85'inin bakımı koruyucu aileler tarafından sağlanırken ülkemizde bu oran %30 civarında. Bugün Türkiye'de koruyucu aile sistemi çok bilinmese de bu sistemin yaygınlaşması için çalışan kişiler var. Ayfer Doğan öncülüğündeki dernek bünyesinde koruyucu aileliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için birçok proje uygulandı. Bunlardan "Bir Küçük, Bir Gülücük" ve "Korkmuyorum Karanlıktan Eskisi Gibi" isimli projelerle 10 binlerce kişiye ulaşıldı. Dernek ayrıca, sistemin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı ulusal bir koruyucu aile çalıştayı ve uluslararası ortakları olan "Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı" projesiyle koruyucu aile sisteminin ülkedeki uygulamalarının niteliğini artırmaya dönük çalışmalara katkı sağladı. Ayfer Doğan liderliğinde dernek, üyesi olan 78 koruyucu aile ile birlikte sisteme katkı sağlamak için çalışmalar yapıyor.

Ayfer Doğan kendisi gibi Denizli'de yaşayan koruyucu aileleri bir çatı altında topladı. Onların kendilerini geliştirmeleri için eğitimler, seminerler düzenlenmesini sağladı. Ülke genelinde düzenlediği seminer ve konferanslarla koruyucu aileliğin ne anlama geldiğinin herkese anlatılmasını sağladı. Onlarca aileyi koruyucu aile sistemine katılmaları için bilgilendirdi. Sistemin iyileştirilmesine yönelik projeler hayata geçirdi. Hem koruyucu ailelerin hem de koruyucu aile yanında kalan çocukların hayatında kocaman bir fark yarattı.