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AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ | İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanan elektrik kesintileri, 19 Temmuz 2024 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. AYEDAŞ, Ümraniye'de yaşanan elektrik kesintisi hakkında bilgilendirme yaparak kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi veriyor.

İstanbul'da elektrik kesintisine dair listeler 19 Temmuz 2024 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kesintilerin gün ve saat aralıkları ise AYEDAŞ'ın web sitesinde paylaşılıyor. Ümraniye'de elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan elektrik kesintilerinin gün ve saat aralıklarını belirterek web sitesinde paylaşıyor. İşte elektrik kesintisinin olduğu bölgeler:

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Planlı kesintiler, arıza halleri dışında elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım - onarım çalışmaları ile yeni bağlantı aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda önceden kamuoyunun bilgilendirilmesinin önem arz ettiği kesintilerdir. Planlı kesintiler, müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla yapılmaktadır.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Anadolu Yakası Ümraniye İstanbul Kadıköy Üsküdar Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

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