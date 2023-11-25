Aydınlılar Kadına Şiddete Karşı Bilgilendirildi

25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Aydınlılar polis ekipleri tarafından kadına şiddete karşı bilgilendirildi.

Aydın'da '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Atatürk Kent Meydanı ve AVM içerisinde stant kurularak vatandaşı bilgilendirmek amacıyla KADES ve 'kadına el kalkamaz' broşürleri dağıttı. Kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirip kuran ekipler, uygulama hakkında soruları yanıtladı. - AYDIN