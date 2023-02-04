Aydınlı Kovboy'un atıyla Cumhurbaşkanını dinleme hayali yarım kaldı Atıyla miting alanına girmeye çalıştı Aydın'ın Efeler ilçesinde her gün atıyla seyahat eden ve 'atlı kovboy' olarak anılan Cemil Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını miting alanında atıyla takip etmek istedi.

Aydınlı Kovboy'un atıyla Cumhurbaşkanını dinleme hayali yarım kaldı

Atıyla miting alanına girmeye çalıştı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde her gün atıyla seyahat eden ve 'atlı kovboy' olarak anılan Cemil Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını miting alanında atıyla takip etmek istedi. Görevliler tarafından miting alanına atıyla girmesine izin verilmeyen Uçar, yetkililere uzun süre dil döktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Aydın mitingini takip etmek için sabahın erken saatlerinde kent meydanına gelen Aydın'ın Atlı Kovboy'u renkli görüntüler oluşturdu. AK Parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ile süslediği atıyla alana gelen Uçar, konuşmayı atıyla dinlemek istediğini ve Cumhurbaşkanı'ndan da at isteyeceği ifade etti. At ile miting alanına alınmamasına sitem eden Uçar, yetkililerden içeri girmek için yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Mitingi için hazırlık yaptığını ve alana giremediği için üzgün olduğunu ifade eden Uçar, "İçeriye almadılar, dediler ki seni içeriye alamayız, ama sebebini söylemediler. O kadar hazırlanıp buraya geldik. Orada ki müdür arkadaştan söz aldım, bekliyorum" diye konuştu.