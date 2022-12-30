Aydın Valisi kim? Aydın Valisi Hüseyin Aksoy kimdir? Aydın Valisi Hüseyin Aksoy kaç yaşında, nereli?

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AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?

1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu burada tamamladı. 1980 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 1984 yılında Fakültenin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak (73. Dönem) göreve başladı.

Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam Vekilliklerinde bulundu.

1988 yılında Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak yeni kurulan Isparta ili Aksu Kaymakamlığına Kurucu Kaymakam olarak atandı.

Aksu Kaymakamlığı görevini yürütürken 1990-1991 yılları arasında yabancı dil eğitimi ve yönetim yapısı üzerine incelemede bulunmak üzere ABD 'de bulundu.

1991 yılında yine Kurucu Kaymakam olarak yeni kurulan Rize Hemşin Kaymakamlığına atandı. Hemşin Kaymakamlığı görevi sırasında yaklaşık bir yıl süre ile Rize Pazar İlçesi Kaymakamlığını vekaleten yürüttü.

1993 yılında Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına atandı,

1995 yılında içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı.

1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Teftiş Kurulunda bulunduğu süre içerisinde Teftiş, inceleme ve araştırma, özel denetim, soruşturma gibi birçok farklı görevi yerine getirdi.

Mülkiye Başmüfettişi kadrosunda iken;

1997 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldı. Bu süre içerisinde İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi noktasında yapılan birçok çalışmaya katkıda bulundu. Bazı Kanun Tasarı Taslakları çalışmalarında görev aldı.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. Yaklaşık 1.5 yıl bu görevde bulundu.

2001 yılında Muğla Valiliğine atandı. 4 yıl 3 ay bu görevi yürüttü.

2006 yılında Mersin Valiliğine atandı. 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü

2010 yılında Samsun Valiliği görevine atandı.4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü.

2014 yılında Diyarbakır Valiliği görevine atandı. 2 yıl 9 ay bu görevi yürüttü.

2017 yılında Kocaeli Valiliğine atandı. 3 yıl bu görevi yürüttü.

09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliğine atandı ve bu görevine 18.06.2020 tarihinde başladı.

Vali Hüseyin AKSOY görev yaptığı İlçe ve İllerdeki çalışmalarından dolayı çok sayıda Takdirname ve Teşekkür belgesi almıştır.

Vali Hüseyin AKSOY resim öğretmeni Hülya AKSOY Hanımefendi ile evli ve 1994 doğumlu Mehmet Erdoğan isimli bir çocuk babasıdır.