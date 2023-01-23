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Aydın TOKİ kura çekilişi ne zaman? 30 Ocak Aydın TOKİ kura çekimi saat kaçta?

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Aydın TOKİ kura çekilişi ne zaman? 30 Ocak Aydın TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Aydın etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman?

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TOKİ kura çekimleri başladı. Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman? Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman? Aydın TOKİ kura çekimi saat kaçta?

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Aydın kura çekim tarihi 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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