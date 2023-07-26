Son günlerde havaların ısınmasıyla beraber artan orman yangınları vatandaşı endişelendirirken 26 Temmuz günü Aydın Söke'de de bir orman yangını başladı. Vatandaşlar arama motorlarında Aydın Söke yangın söndürüldü mü? Aydın Söke yangın neden, nerede çıktı? Aydın Söke orman yangını son durum ne? sorularını araştırıyor.

Aydın Söke yangın söndürüldü mü? Aydın Söke yangın neden, nerede çıktı? Aydın Söke orman yangını son durum ne? merak edildi. Yaz aylarına girmemizle birlikte artan orman yangınları devam ederken bugün Aydın Söke'de meydana gelen yangının ardından Aydın Söke yangın söndürüldü mü? Aydın Söke yangın neden, nerede çıktı? Aydın Söke orman yangını son durum ne? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

AYDIN SÖKE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.