Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aydın Şirin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Aydın Şirin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aydın Şirin kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aydın Şirin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Aydın Şirin'in hayatını araştırıyor. Peki, Aydın Şirin kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

AYDIN ŞİRİN KİMDİR?

Aydın Şirin (26 Mayıs 1964) Türk asker. Mevcut Türk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı. 26 Mayıs 1964 tarihinde Karabük'te doğdu. Lise eğitimini TED Karabük Kolejinde tamamladı. 1985 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu.

Akaryakıt gemisinde komutanlık yaptı. 2005'te deniz kurmay albay, 2011'de tuğamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Çanakkale Boğaz Komutanlığı görevinde bulundu. 2014'te tümamiral rütbesine terfi etti. 2014-2015 arası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 2015-2017 arası Amfibi Görev Grup Komutanlığı yaptı.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında tümamiral rütbesiyle Amfibi Görev Grup Komutanı olan Şirin, lojmanındayken misafiri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Hasan Nihat Doğan ile beraber darbeciler tarafından derdest edilerek Çiğli'deki 2. Ana Jet Üssüne götürüldü. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine amiraller kurtarıldı.

2017-2020 arası Güney Deniz Saha Komutanlığı yaptı. 2020'de koramiral rütbesine terfi etti ve Türk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına atandı.

Kişisel yaşamı

Özlem Şirin ile evlidir.