Aydın Şengül kimdir? Aydın Şengül kaç yaşında, nereli? Aydın Şengül Twitter hesabı nedir?

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AYDIN ŞENGÜL KİMDİR?

AK Parti İzmir İl Başkanı 15 Ekim 1968'de Trabzon Arsin'de doğmuştur. Babasının adı Hasan, annesinin adı Güller'dir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümünü bitiren Şengül, 1994 yılından itibaren kendisine ait Özde Planlama Harita Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'nde iş hayatını sürdürdü. İzmir'de ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şehir planlama çalışmalarında bulundu. İzmir Ticaret Odası Üyesi oldu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda 2002 ve 2007 yılları arasında sırasıyla Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı yaptı. 2007- 2009 yılları arasında AK Parti İzmir İl Başkanı olarak görev yapan Şengül, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. Şengül, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AYDIN ŞENGÜL TWİTTER HESABI NEDİR?

Aydın Şengül'ün Twitter'da @aydinsengul35 kullanıcı adıyla bulunmaktadır.