Aydın Ramazan imsakiyesi 2022! Aydın iftar saati ne zaman? Aydın imsak saati ne zaman? Aydın Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!
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11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş ve heyecan sarmış durumda. Tutulacak olan oruçlar ile sabrı ve nimetin kıymetini idrak etmeye çalışacağız. Vatandaşlar da saatlerce tutulan orucun hediyesi olan iftar saatini merak etmekte. Peki Aydın iftar ve imsak saatleri saat kaçta?
AYDIN (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Aydın'dır. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Aydın iftar saati kaçta? Aydın imsak saati ne zaman?
AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ
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