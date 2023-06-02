Aydın milletvekilleri! 2023 Aydın milletvekili sayısı kaç? Aydın seçim sonuçları: CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Aydın milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Aydın milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Aydın milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
- MUSTAFA SAVAŞ
- SEDA SARIBAŞ
- ÖMER ÖZMEN
BÜLENT TEZCAN
HÜSEYİN YILDIZ
SÜLEYMAN BÜLBÜL
EVRİM KARAKOZ
ÖMER KARAKAŞ