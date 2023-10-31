Aydın KYK yurdu asansör kazasında kaç kişi öldü, son durum nedir ve KYK yurdu olayı nedir soruları gündemden düşmüyor. KYK yurdunda son durum nedir ve asansör kazasında kaç kişi öldü merak ediliyor. Olay sonrası öğrenciler yurt binası önünde toplandı. Aydın KYK yurdu asansör kazasında kaç kişi öldü, son durum nedir? KYK yurdu olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN KYK YURDU ASANSÖR KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş (22) olduğu tespit edildi.

AYDIN KYK YURDU OLAYI NEDİR?

Olay KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.