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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Ağaçlı Mahallesi istikametine giden bir otomobilin devrilmesi sonucu Emirhan Aydın yönetimindeki araçta bulunan Ercan Saral ve Serkan Tabaktaş yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.