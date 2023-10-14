Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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Ağaçlı Mahallesi istikametine giden bir otomobilin devrilmesi sonucu Emirhan Aydın yönetimindeki araçta bulunan Ercan Saral ve Serkan Tabaktaş yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ağaçlı Mahallesi istikametine giden Emirhan Aydın yönetimindeki 07 BIV 507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ercan Saral ve Serkan Tabaktaş, ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil