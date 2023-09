Aydın'ın Söke İlçesinde Kadın Forklift Operatörü

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Zeynep Şimşek, ilçenin ilk kadın forklift operatörü olmak için geldiği Belgesem Mesleki Belgelendirme ve İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu'nda adeta erkeklere taş çıkartıyor. Kadınların her işi yapabileceğini ifade eden Şimşek, kullandığı forklift ile "kadın isterse yapar" sözünü de kanıtlıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Zeynep Şimşek, Söke'nin ilk kadın forklift operatörü olmak için adım attı. Şimşek, kendine güvenen ve azim dolu bir şekilde forklift kullanmayı öğrenerek, adeta "kadın isterse yapar" sözünü kanıtlıyor. Normalde dokuma ustası olarak çalışan ancak forklift operatörü olabilmek için Belgesem Mesleki Belgelendirme ve İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu'na katılan Şimşek, erkek kursiyerlere de adeta taş çıkartıyor.

Kadının istediğinde her şeyi yapabileceğini ifade eden Şimşek, "Forklift dersi alıyorum. Sadece forkliftleri kullanmak veya ağır işleri yapmak erkeklere özgü bir şey değil. Ben de yapabilirim. Kadının her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben de böyle bir şeye kalkıştım. Normalde çalışıyorum. Dokuma ustasıyım ama bu işi de yapmak istiyorum. Bu da elimde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Dünya hali. Ayrıca bu iş üzerine belgemi alıp devam ettirmeyi düşünüyorum. Bir kadın bir erkeğe bağlı değildir. Herkes her şeyi yapabilir. Kadın erkek diye bir fark olmaması lazım Türkiye'de. Bir kadın isterse her şeyi yapar" dedi.

"Söke'nin ilk kadın operatörü ben olmak istiyorum"

Aynı zamanda Söke'de belgeli ilk kadın operatör olmak istediğini sözlerine ekleyen Şimşek, "Bir kadın kimsenin eline muhtaç olmasın. Gerçekten zor. Bekarım. Bir tane kızım var. Ona bakmak için bütün işleri yapmam lazım. Eğitimlere Söke ilçesinden geliyorum. Daha önce hiç kimse böyle bir işe kalkışmamış ama ben yapmak istiyorum. Niye ben yapmayayım. Niye ilk ben olmayayım Söke'de. Aydın merkezde çok duydum, bu işi yapan kadınlar var diye. Ben de yapmak istiyorum. Söke'nin ilk kadın operatörü ben olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN