Aydın'ın sıcak havası Karadeniz'e turist akınına yol açtı

Son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı Aydın'da çöl sıcaklarından kaçmak isteyen binlerce kişi Karadeniz'e akın etti. Fibar Tur'un Karadeniz Yaylaları'na yönelik turları 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı Aydın'daki çöl sıcakları Karadeniz'e yaradı. Bu yıl Haziran ayından itibaren serinlemek amacıyla Aydın'dan Karadeniz'e yaklaşık 10 bin kişinin gittiği belirtilirken Aydın'ın sıcak havası serin yaylaları ve doğal güzellikleri ile ünlü Karadeniz bölgesindeki illere yaradı.

Ege Bölgesi'nde tur denilince ilk akla gelen firmaların başında gelen Fibar Tur'un Karadeniz Yaylaları'na yönelik turlarının 15 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi. Türkiye'de tatil ve turizm kültürünün son yıllarda oldukça geliştiğini ve artık gezmenin lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini belirten Fibar Tur Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Barışık, Aydın'da son yılların en yoğun turizm hareketinin 2023 yılında yaşandığını kaydetti.

"Pandemiden sonra insanların hayata bakış açısı değişti"

Türkiye'de 2020 yılında yaşanan Korona Virüs pandemisi ve akabinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile insanların hayata bakış açısının değiştiğini belirten Fibar Tur Yönetim Kurulu Başkanı Barışık, "Eskiden sadece durumu iyi olan ve kendine zaman ayırması gerektiğini düşünün kişiler gezerdi. Zorunlu olmadıkça insanlarımız bir yerden bir yere gitmezdi. Ancak pandemi ve sonrasıında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile en büyük zenginliğin sağlık olduğu anlaşılınca sağlığı yerinde olanlar kendilerine vakit ayırıp gezmeye başladı. Çünkü belli bir yaştan sonra inşalar ekonomisi ve zamanı müsait olsa bile sağlığı elvermediği için gezemeyeceklerini fark etti" diyerek Aydın'da gezen kişi sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

"Kimi doktor tavsiyesi ile kimi merakından geziyor"

Aydın'da yaşayan pek çok kişinin yılın yorgunluğunu ve stresini gezilerle atmaya başladığını belirten Fırat Barışık, yıllar sonra 'Tebdili mekanda ferahlık vardır' (İnsanlar aynı yerde kalmak yerine farklı yerlere gittiği zaman, bir ferahlık ve rahatlık hissederek sıkıntılarından kurtulur) anlamı taşıyan atasözü Aydın'da tam manasıyla uygulanmaya başladı. Pek çok kişi farklı bölgelerin güzelliklerini yaşamak için gezerken doktor tavsiyesi ile gezenler de azımsanmayacak kadar fazla oluyor. Gerçekten gezi ile sıkıntı ve stresinden kurtulan çok sayıda insan oluyor" diyerek Aydın'dan sadece Karadeniz bu yaz her hafta 3 ayrı programda tur düzenlediklerini söyledi.

" Aydın'ın ılıman iklimi kışın değer kazanacak"

Fibar Tur olarak ülkenin dört bir yanına tur düzenlediklerini yazın 3 ay dezavantaj olarak görülen Aydın sıcağının kışın fırsata dönüşeceğini belirten Fırat Barışık, "Aydın'da yaşayanlar için Ağustos ayında Karadeniz yaylasında kaban giyip odun ateşinde ısınmak nasıl keyifli geliyorsa, kış aylarında Aydın'da yazlık kıyafetle dolaşmak Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan vatandaşlarımıza aynı keyfi yaşatıyor. Bu nedenle Kış ayları için tersine turizm planlarımız var. Hedefimiz Aydın'ın ılıman iklimini kışın fırsata çevirmek" dedi. - AYDIN