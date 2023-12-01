Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
N.D'nin kullandığı motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
N.D'nin kullandığı 09 AJN 673 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda, U dönüşü yapmak isteyen H.Ç. idaresindeki 09 CDV 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen N.D, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücü H.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza anını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.