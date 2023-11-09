Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
U.K'nin kullandığı 09 AER 204 plakalı motosiklet, 257 Sokak'ta, Ö.Y. idaresindeki 48 CAV 63 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil