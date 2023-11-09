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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.