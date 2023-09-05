Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil hafif ticari araca çarptı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.