Aydın'ın Köşk ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ovaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AJC 492 plakalı otomobil kavşaktan dönen 09 NL 228 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller savrularak kavşak yakınındaki hemzemin geçit üzerinde durdu. Kazada 09 NL 228 plakalı otomobil sürücü İ.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobillerin hemzemin geçit üzerinde olması dolayısıyla tren seferleri de durduruldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan otomobillerin çekici marifeti ile hemzemin geçit üzerinden kaldırılması ile tren seferleri normale döndü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN