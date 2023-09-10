Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yeni hükümet konağı inşaatı sürüyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ihale sonucunda başlatılan yeni hükümet konağı inşaatı hızla ilerliyor. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki tüm kamu hizmetleri tek çatı altında sunulacak.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yeni hükümet konağı için inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Karpuzlu Hükümet Konağı yapım işi için geçtiğimiz 24 Mayıs'ta ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya yer tesliminin ardından iş makineleri yeni hükümet konağı inşaatı için Karpuzlu Devlet Hastanesi'nin yanındaki alanda Temmuz ayında çalışmalara başladı. Temmuz ayından bu yana süren inşaat çalışmaları çerçevesinde yeni hükümet konağı yükselmeye devam ediyor. Toplamda 3 bin 138 metrekarelik alanda 2 katlı yapıdan oluşacak olan ve ilçedeki tüm kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan Karpuzlu Hükümet Konağı'nın inşaatının 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanarak binanın hizmete açılması hedefleniyor. - AYDIN