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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil çarpışması: 9 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.