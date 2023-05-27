Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği ile Aydın'ın yöresel yemekleri sergilendi. Usta aşçılar tarafından yapılan Ekşili Tavuk, Etli Sıkma, Enginar, Nohutlu Pilav gibi asırlık Türk Yemekleri ve Zerde Tatlısı tadanlardan tam not aldı. Aydın, gastronomi turizminde de 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' projesi ile öne çıkmayı hedefliyor.

Aydın'ın asırlık lezzetleri görücüye çıktı

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği ile Aydın'ın yöresel yemekleri görücüye çıktı.

Zeytiniyle, kestanesiyle, inciriyle, pidesiyle ünlü Aydın, gastronomi turizmi için de atağa kalktı. Aydın Valiliği'nce Aydın'ın asırlık lezzetleri tekrar hayata döndürüldü. Özel misafirlere sunulan Ekşili Tavuk, Etli Sıkma, Enginar, Nohutlu Pilav gibi asırlık Türk Yemekleri ve düğünlerin vazgeçilmezi Zerde Tatlısı usta aşçılar tarafından yapıldı. Aynı zamanda usta aşçılar, asırlık lezzetlerin unutulmaması ve gelecek nesillere ulaşması için Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri olan genç aşçı adayları ile paylaşarak özel yemekleri birlikte yaptı. Yemekler ise tadanlardan tam not aldı.

Germencik'te bir otelde düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Ahmet Demir, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ahmet Öktem, Germencik ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Ekşili Tavuk tam not aldı"

Aydın'a geldiğinde konakladığı Ortaklar Mahallesi'nde Atatürk'e sunulan yöreye has Ekşili Tavuk da usta aşçılar ve öğrenciler tarafından özenerek hazırlandı. Köy tavuğu, koruk ekşisi, bol soğan ve zeytinyağı ile elde edilen Ekşili Tavuk özenle pişirildi. Asırlardır düğünlerde oğlan evi tarafından damadın arkadaşlarına ve özel misafirler geldiğinde hızlı ve pratik olan ekşili tavuk da tadanlardan tam not aldı. Aydın, gastronomi turizminde de 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' projesi ile ön plana çıkmayı hedefliyor.

"Hedef, Gastronomi turizminden daha fazla pay almak"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aydın Valiliği Koordinasyonunda Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce düzenlenen etkinlikte öğrencilerimizi Aydın Mutfağını, Türk Mutfağını sergileyerek buradaki misafirlerimize ikramlarını sundular. Özellikle Türk Mutfağının gelecek nesillere aktarılması, dünyaya tanıtılması adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Amacımız, Türk Mutfağının tüm dünya tarafından bilinmesi ve gastronom turizminden Türkiye olarak daha fazla pay alabilmek. Özellikle Aydın Valiliği olarak Aydın gastronomisini bir kitap haline getirmek. Geçtiğimiz yıl bunu düzenlediğimiz bir etkinlikle tüm Türkiye ile paylaştık. Amacımız, Aydın'ın bu lezzetlerimin tüm dünya tarafından bilinmesi ve Aydın'ın gastronomi turizminden daha fazla pay almasını sağlamak" dedi.

Sunumlarını yapan öğrenciler ve yerel lezzetlerle ilgili çalışma yapan uzmanlar görüşlerini dile getirerek yerel lezzetlerin mutlaka tanıtılması gerektiğini ifade ettiler.