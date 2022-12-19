Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan ve Yeşilçam'ın efsanesi Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınları'nın kurucusu Aydın Ilgaz (82) bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından ise Aydın Ilgaz öldü mü, neden öldü? Aydın Ilgaz hasta mıydı? soruları aratıldı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu yayıncı Aydın Ilgaz'ın vefat haberi sevenlerini üzdü. Sevilen ismin hayata gözlerini yummasının ardından arama motorlarında Aydın Ilgaz öldü mü, neden öldü? Aydın Ilgaz hasta mıydı? soruları aratıldı. İşte detaylar...

AYDIN ILGAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?



Rıfat Ilgaz'ın oğlu yayıncı Aydın Ilgaz 82 yaşında hayatını kaybetti. Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan ve Yeşilçam'ın efsanesi Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınları'nın kurucusu Aydın Ilgaz (82) bugün sabah saatlerinde İstanbul'da evinde kalp krizi geçirdi. Ilgaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ilgaz ailesine ve edebiyat dünyasına başsağlığı diledi. Özkan'ın paylaşımı şöyle: "Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınları'nın sahibi Aydın Ilgaz'ı kaybettik. Üzüntü içindeyim. Ilgaz ailesinin ve edebiyat dünyasının başı sağolsun."

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettirmekteydi. 2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıf'ın Efsanesi' başlıklı kitabında toplamıştı.