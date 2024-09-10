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AYDIN HAVA DURUMU: Aydın'da 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Aydın'da 10 Eylül günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Aydın halkının yağmura karşı tedbirli olması öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar, 10 Eylül Salı günü Aydın'da havanın nasıl olacağını merak ediyor. Bugün Ege Bölgesi'nde havanın, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Peki, Aydın'da 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AYDIN GÜNLÜK HAVA DURUMU

Aydın'da 10 Eylül Salı günü günlük hava durumu şu şekilde;

AYDIN HAVA DURUMU: Aydın'da 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Aydın'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

AYDIN HAVA DURUMU: Aydın'da 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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