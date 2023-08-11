Aydın Efeler İlçesi Turizmde Canlanıyor

Türkiye'nin en önemli tarih, inanç ve deniz turizminin merkezinde kalan Aydın Efeler ilçesinin tur güzergah kapsamına alınması ile birlikte şehirde turist hareketliliği yaşanmaya başladı. Fibar Tur tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde Efeler'de çarşı ve pazarlar canlandı.

Aydın'da yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren 2022 yılı sonu itibariyle de Tarihi Zincirlihan Otel'in işletmesini alan Fibar Tur'un girişimi ile şehre gelen yabancı turistler Efeler'e adeta renk kattı.

Öğlen saatlerinde Zincirlihan Otel'e gelen İtalyan turistler, Aydın'a has yöresel yemeklerle karınlarını doyurduktan sonra Gazi Bulvarı üzerinde alışverişe çıktı. Özellikle Aydın'ın güneşinde kurutulmuş doğal gıdalara daha çok ilgi gösteren İtalyanlar, esnaftan alışveriş yaptı.

"Sahip olduğumuz kıymetleri değere dönüştürmek istiyoruz"

Aydın Efeler'e turist çekebilmek amacıyla yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini şehrin turizm gelirlerini arttırmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Fibar Tur'un sahibi işadamı Fırat Barışık, "Çocukluğumdan beri turizmin içindeyim. Bizim sadece tarihi Hasırcılar Pazarı, Külliye ve Zincirlihan kısacası Veysipaşa, Ramazanpaşa ve Köprülü Mahallesi'ndeki tarihi yapılar başka bir ülkede olsa o şehirlere turist yağar. Aydın Efeler İlçesi, Pamukkale ve Afrodisyas ile Efes ve Kuşadası'nın tam merkezinde yer alıyor. Bu bölgeleri görmek isteyen bir turist Mutlaka Efeler'den geçmek zorunda. Ancak bu güne kadar turist kafilesi gelmemiş. Şu anda otobüsleri getirmeye başladık. Gelenler de oldukça memnun ayrılıyor. Gelecek yıllarda tur sayılarını arttırabilirsek Aydın Efeler de turizmde hak ettiği yere doğru yol alır" diye konuştu. - AYDIN