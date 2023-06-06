Aydın'da 6 Haziran günü meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Aydın efeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! Aydın'da elektrik kesintisi! Aydın elektrikler ne zaman gelecek? sorularına yanıt aradı. Aydın elektrik kesintisi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Aydın efeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! Aydın'da elektrik kesintisi! Aydın elektrikler ne zaman gelecek? merak ediliyor. 6 Haziran günü sabah saatlerinde Aydın genelinde meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni ve ne zaman son bulacağı araştırılıyor. Peki, Aydın efeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! Aydın elektrik kesintisi! Aydın elektrikler ne zaman gelecek?

AYDIN EFELER ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

6 Haziran günü Aydın'da 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yapıldı. Efeler, Nazilli, Kuşadası, İncirliova, Germencik, Kuyucak, Yenipazar, Karpuzlu ve Koçarlı'da elektrikler bir süreliğine kesilecek. Kesintinin 09.00 ile 17.00 arasında süreceği bilgisi yer alıyor fakat bakım çalışmalarının süresi değişebilmektedir.