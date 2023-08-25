Türkiye'nin en tanınmış ve etkili iş insanları arasında yer alan Aydın Doğan'ın hayatı araştırılmaktadır. Doğan Holding'in kurucusu olan Aydın Doğan, aynı zamanda birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere sahiptir. Peki, Aydın Doğan kimdir, kaç yaşında? Aydın Doğan serveti ne kadar? Aydın Doğan kızı kim? İşte detaylar...

Aydın Doğan kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğan Holding'in kurucusu olan Aydın Doğan, aynı zamanda birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere sahiptir. Aydın Doğan'ın kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Aydın Doğan evli mi, eşi kim, serveti ne kadar soruları en çok aratılan konu başlıklarındandır. Peki, Aydın Doğan kimdir, kaç yaşında? Aydın Doğan serveti ne kadar? Aydın Doğan kızı kim? Detaylar haberimizde...

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Çocukluğu Gümüşhane'de geçen Aydın Doğan 15 Nisan 1936 yılında doğdu. Lise öğrenimini Erzincan'da tamamlayan Doğan üniversite eğitimine, daha sonra Marmara Üniversitesi olan İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde devam etti.1958 yılında kendi şirketini kuran Doğan, ilk yıllarında lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yaptı. 1970 yılına kadar da zahirecilik ve ecza depoculuğu ile uğraştı, 1974'ten sonra da İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 1977 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası vergi rekortmenleri arasında olup 1979 yılında Milliyet gazetesini satın alarak medya sektörüne girmiş, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı olmuştur. Yine 1998'de ise Tokyo'da yapılan Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Türkiye'den, seçimle ilk kez Yönetim Kurulu üyeliği'ne seçilen kişi oldu. 1999 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet madalyası ile ödüllendirildi ve aynı yıl Girne Amerikan Üniversitesi'nden ve 2000 yılında da Ege Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. 2004 yılında Dünya Gazeteler Birliği (World Association of Newspapers -WAN) toplantısında seçimle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirilen ilk Türk oldu.

AYDIN DOĞAN SERVETİ NE KADAR?

Aydın Doğan, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1.1 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.