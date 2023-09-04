Aydın deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Aydın'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Eylül az önce deprem mi oldu?

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4 Eylül Aydın deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Aydın deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Aydın deprem mi oldu? Bugün Aydın deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Aydın deprem ve AFAD Aydın deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Aydın deprem kaç şiddetinde oldu? Aydın yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

DEPREM 7 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Kuşadası Körfezi'nin 6,08 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.