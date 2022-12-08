Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevrede meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Aydın'da dün gece deprem mi oldu ve Dün gece Aydın'da deprem mi oldu soruları gündeme geliyor. Peki, Aydın Deprem mi oldu? Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? 8 Aralık Aydın'da nerede deprem oldu?

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AYDIN DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.