Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Deprem mi oldu? Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? 8 Aralık Aydın'da nerede deprem oldu?

Gündem Haberleri

Aydın Deprem mi oldu? Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? 8 Aralık Aydın'da nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevrede meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Aydın'da dün gece deprem mi oldu ve Dün gece Aydın'da deprem mi oldu soruları gündeme geliyor. Peki, Aydın Deprem mi oldu? Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? 8 Aralık Aydın'da nerede deprem oldu?

Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?

Aydın deprem mi oldu ve 8 Aralık Aydın'da deprem nerede olduğu merak ediliyor. Aydın deprem mi oldu? 8 Aralık Aydın'da deprem nerede oldu? sorularına yanıt aranıyor. Aydın deprem mi oldu? 8 Aralık Aydın'da deprem nerede oldu? Aydın deprem mi oldu? 8 Aralık Aydın'da deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Kuşadası Deprem Aydın Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title