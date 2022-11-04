Dün gece saatlerinde yaşanan sarsıntı ile birlikte Aydın'da yaşamakta olan birçok vatandaş korku ile birlikte Aydın deprem mi oldu? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Haber kaynaklarında yer alan bilgilerin ardından Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? Sorusu da sıklıkla merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, Aydın deprem mi oldu? Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? 4 Ekim Aydın deprem haberleri!

4 Kasım tarihinde gerçekleşen kısa süreli sarsıntı İzmir'de hayatı durma noktasına getirdi. Konuya ilişkin birçok detay merak ediliyor ve merak edilen sorular arasında Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? Sorusu da yer alıyor. Merak eden vatandaşlar için bu haberimizde Aydın deprem mi oldu? Sorusuna yanıt verdik. Peki, Aydın deprem mi oldu? Dün gece Aydın'da deprem mi oldu? 4 Ekim Aydın deprem haberleri!

AYDIN DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." dedi. Şu ana kadar bir can kaybı olmadığını belirten İçişleri Bakan Soylu ise, 2 vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığını söyledi. İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.