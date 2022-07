Aydın'da yangın mı çıktı, nerede? (VİDEO) 26 Temmuz Salı Aydın Söke'de yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler!

Aydın'da orman yangını çıktı. Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, 26 Temmuz Salı Aydın Söke'de yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler nelerdir? araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

AYDIN'DA NE ZAMAN VE NEREDE YANGIN ÇIKTI? (26 TEMMUZ 2022 SALI)

Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Yangının şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirten Aydın Valiliği, yangının yönü üzerinde bulunan Yamaç köyünde 147 vatandaşın yaşadığını ve 400 büyükbaş ile 700 küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirterek, olası tahliyeye durumuna karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Argavlı Mahallesi yakınlarında ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilerek havadan ve karadan yangına müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

AYDIN SÖKE YANGIN NEDEN ÇIKTI, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 77 arazöz, 17 su tankeri, 14 yangın söndürme helikopter, 3 gece görüş helikopteri, 1 yönetim helikopteri, 11 uçak, 1 greyder, 6 dozer, 1 lastikli kepçe, 1 treyler ve 591 personelle yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar görev yapıyor.

Havanın kararması ile bölgeye 5 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin de sevk edildi. Helikopterlerin gece boyunca yangına müdahale etmesi bekleniyor.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMEDİ

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Söke'de meydana gelen yangın sonrasında alınan önlemlere ve yapılan müdahaleye ilişkin bilgilendirmede bulunurken, alevlerin bu saat itibariyle yerleşim yerlerini tehdit etmediği açıklandı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 18.07'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilimizin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde orman yangını olduğuna dair ihbar yapılmıştır. Alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın yerine intikal etmiş ve söndürme çalışmalarına başlamıştır.

Muğla Yangın Harekat Merkezinden alınan bilgilere göre, yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nden 36 arazöz, 14 su ikmal aracı, 12 helikopter ve 6 uçak, Aydın Karayolları 28. Şube Şefliği'nden 1 adet greyder ve 1 adet lastikli kepçe, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan 1 dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan itfaiye ekipleri, 21.Bölge Müdürlüğü'nden 1 adet treyler, Efeler Belediyesi'nden 1 Adet arazöz, Köşk Belediyesi'nden 1 adet su tankeri, Didim Belediyesi'nden 1 adet su tankeri, Söke Belediyesi'nden 2 Adet arazöz, Nazilli Belediyesi'nden 1 adet su tankeri sevk edilerek yangına müdahale edilmektedir.

SAHADA BULUNAN EKİPMAN VE PERSONEL SAYISI

Akşam saat 22.00 itibariyle Orman Yangınma Müdahale Eden İş Makinesi Sayıları: 77 arazöz, 17 su tankeri (Su ilunal Aracı), 14 yangın söndürme helikopter, 3 gece görüş helikopteri, 1 yönetim helikopteri, 11 uçak, 1 greyder, 6 dozer, 1 lastikli kepçe, 1 treyler ve 591 personelle yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir.

TAHLİYE OLASILIĞINA KARŞI HAZIRLIKLAR TAMAM

Yangın yönü üzerinde Yamaç Köyü bulunmakla olup Yamaç Köyü'nde 147 vatandaş ikamet etmekte; 400 büyükbaş hayvan ve 700 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 2 pick-up ve 1 minibüs Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye durumunda kullanılmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Hayvan tahliyesi için İl Tarım Müdürlüğü tarafından 4 araç alanda bulunmakla ve 15 adet aracın daha alana 15 dakika mesafede gönderilebileceği belirtilmiştir. Tahliye durumunda kullanılmak üzere KYK'ya bağlı 500 kişilik Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu hazırlanmıştır. Kızılay tarafından Nazilli'de bulunan ikram aracı olay bölgesine gönderilmiş, Türk Kızılayı İzmir Afet Müdahale Merkezi tarafından da ikram aracı ve içme suyu olay bölgesine gönderilmiştir. Bölgenin elektriği kesilmiştir. Şu an için yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Şu an için herhangi bir yaralı ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yaklaşık 50 hektar alan zarar görmüştür. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz"