Aydın'da Turizm İşletmelerine Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Toplantısı Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesisleri için zorunlu tutulan 'Sürdürülebilir Turizm Belgesi' alınması için Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından otel ve pansiyon işletmecilerine yönelik bir toplantı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesisleri için zorunlu tutulan 'Sürdürülebilir Turizm Belgesi' alınması için sayılı günler kala, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde otel ve pansiyon işletmecilerine yönelik 'sürdürülebilir turizm sertifikası' toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde konaklama tesisleri için Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterlerinin, turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek için turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek üzere Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde toplantı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Vekili Neslihan Aktaş, "2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 30. maddesinin 3. fıkrasında 'Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile iş birliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyalı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlanması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilir' hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı öncülüğünde sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde konaklama tesisleri için, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterleri, turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15 Kasım 2022 tarihli ve 2022/2 sıra sayılı genelgesi ile 20 Şubat 2023 ve 2023/3 sıra sayılı genelgesi ile düzenleme yapılarak, konaklama tesislerinin Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde yükümlülükleri belirtilmiştir. Bu sürecin hızlandırılması adına bizler bu toplantıyı düzenledik ve katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Vekili Ahmet Demir ise, "İşletme belgeli olarak 112, yatırım belgeli 14, 367 de basit konaklama olmak üzere toplamda konaklama sayımız 493'tür. Ortalama 63 arkadaşımızın da belge aldığını gördük. Bu sayı çok az. Bu belgeyi almak bugünden yarına olmuyor, belli şartları var, belli prosedürleri var. Bunlar da dolayısıyla zaman alıyor ve son tarih 31 Aralık olarak açıklanmış durumda" diye konuşarak sürdürülebilir turizm sertifikasının önemine dikkat çekerek otel ve pansiyon işletmecilerine uyarılarda bulundu.

Konuşmaların ardından TGA Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik Müdür Yardımcısı Vildan Şenteke tarafından Türkiye'de sürdürülebilir turizmin önemini, böyle bir programa neden ihtiyaç olduğu ve konaklama tesislerindeki belgelendirme süreçlerinin yönetimi hakkında geniş çerçeveli bir sunum gerçekleştirildi.

Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ahmet Demir, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Vekili Neslihan Aktaş, TGA Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Bölgesi Temsilcisi ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, TGA Ülke Pazarlama Direktörü Ali Can Demir, TGA Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik Müdür Yardımcısı Vildan Şenteke ile otel ve pansiyon işletmecileri katıldı. - AYDIN