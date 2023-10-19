Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü
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Aydın'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ü.D. idaresindeki 09 FK 700 plakalı otomobil, Muğla Bulvarı Çine istikametinde seyir halindeyken alev aldı.
Alevlerin kısa sürede otomobili sarması üzerine Ü.D, aracı durdurarak indi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Otomobil