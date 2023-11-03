Aydın-İzmir otoyolu Söke bağlantısında seyir halinde olan bir otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcular tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Aydın'da seyir halinde alev alan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Muğla- İzmir seferini yapan 16 AKT 245 plakalı yolcu otobüsü, Aydın-İzmir otoyolu Söke bağlantısında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcular tahliye edilirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Otobüs kullanılamaz hale geldi.