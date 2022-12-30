Aydın'da patlama nerede, hangi ilçe ve restoranda oldu merak ediliyor. Aydın'da bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Peki, Aydın'da patlama nerede, hangi restoranda oldu? Aydın'ın hangi ilçesinde patlama oldu? Nazilli'de patlama mı oldu?

Aydın'da patlama nerede, hangi ilçe ve restoranda oldu? Aydın'da bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Peki, Aydın'da patlama nerede, hangi restoranda oldu? Aydın'ın hangi ilçesinde patlama oldu? Nazilli'de patlama mı oldu? İşte detaylar...

AYDIN'DA PATLAMA NEREDE OLDU?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir dönerci dükkanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, 7 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi de edinildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, yangında 7 kişinin öldüğü 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Patlama sonrası Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan ilk açıklama geldi. Aksoy, patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı. Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle: