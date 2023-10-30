Aydın'da Otomobil Yangını Panik Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, panik yarattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın panikletti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2320 sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AHG 148 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü panikle aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede paniğe neden olan yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN